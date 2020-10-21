0
0
105
НОВОСТИ

В США подсчитали экономические "потери из-за расизма"

11:20 21.10.2020 Источник: Газета.Ru

Экономика Соединенных Штатов за последние 20 лет недополучила $16 трлн из-за расового неравенства. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками Citigroup.

Темнокожим американцам, в частности, отказывают в ипотеке на почве расизма, рассказала руководитель исследования, Дана Питерсон. Она заметила, что «жилищная сегрегация» приводит к неравному доступу американцев с разным цветом кожи к домам в благополучных районах, а значит, и к хорошим школам. Это, в свою очередь, в дальнейшем снижает шансы темнокожих найти престижную работу.

Питерсон отметила, что сегрегация в США есть на всех уровнях. По ее словам, темнокожие выпускники самых престижных вузов страны получают меньшие зарплаты, чем их белые однокашники. Помимо этого, афроамериканцам труднее привлекать венчурные инвестиции в свои стартапы, чем белокожим бизнесменам. По подсчетам аналитика, при отсутствии сегрегации американская экономика получила бы дополнительно 6,1 млн рабочих мест за минувшие 20 лет.

Если властям удастся сократить разрыв между темнокожим и белым населением, то экономика США получит дополнительно $5 трлн в течение следующих 5 лет, утверждает Питерсон.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 21.10.2020
Вандалы повредили несколько десятков экспонатов в берлинских музеях
0
19
12:05 21.10.2020
Учителей пока не обязывают иметь отрицательный тест на коронавирус - Минпросвещения
0
50
12:00 21.10.2020
СМИ сообщили о смерти 13 пациентов с коронавирусом в Ростове-на-Дону из-за отсутствия кислорода
0
64
11:32 21.10.2020
В РФ создается открытая цифровая платформа ГИБДД с информацией о злостных нарушителях ПДД
0
109
11:05 21.10.2020
Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя Труда
0
179
11:00 21.10.2020
Число умерших из-за коронавируса в России впервые превысило 300 за сутки
0
181
10:32 21.10.2020
Минобороны Армении сообщило о сбитом самолете ВВС Азербайджана на юге Карабаха
0
221
10:20 21.10.2020
Атомный ледокол "Арктика" начнут использовать с декабря 2020 года - постановление кабмина
0
205
10:05 21.10.2020
Зонд NASA "взял на память" кусок астероида Бенну
0
219
10:00 21.10.2020
В США задержали стрелявшего по сторонникам Трампа мужчину
0
214

Возврат к списку