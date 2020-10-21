В РФ создается открытая цифровая платформа ГИБДД с информацией о злостных нарушителях ПДД

11:32 Источник: Эхо Москвы

МВД сообщает о создании открытой цифровой платформы ГИБДД с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения. Завершение работ запланировано на начало будущего года. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее была информация, что ГИБДД создает единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять своих водителей. Предполагается, что в базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и о иностранцах. Эхо Москвы