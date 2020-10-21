СМИ сообщили о смерти 13 пациентов с коронавирусом в Ростове-на-Дону из-за отсутствия кислорода
12:00 21.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
СМИ: в Ростове-на-Дону 13 пациентов с COVID-19 задохнулись от отсутствия кислорода. Эту информацию региональному порталу 161.ru подтвердили два работающих в красной зоне сотрудника городской больницы № 20 и высокопоставленный источник в системе здравоохранения.
«Кислорода не хватало. А 12 октября его не было два часа на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух», — рассказал собеседник.
Медработники клиники сообщил журналистам, что больница осталась без кислорода из-за проблем со снабжением.
По имеющейся информации, пять пациентов скончались в реанимации, ещё несколько — в общем отделении.
В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону редакции сообщили, что 12 октября в госпитале, действительно, умерли 13 пациентов, но причину смерти позже установят патологоанатомы. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 12:20 21.10.2020
- Вандалы повредили несколько десятков экспонатов в берлинских музеях
- 12:05 21.10.2020
- Учителей пока не обязывают иметь отрицательный тест на коронавирус - Минпросвещения
- 11:32 21.10.2020
- В РФ создается открытая цифровая платформа ГИБДД с информацией о злостных нарушителях ПДД
- 11:20 21.10.2020
- В США подсчитали экономические "потери из-за расизма"
- 11:05 21.10.2020
- Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя Труда
- 11:00 21.10.2020
- Число умерших из-за коронавируса в России впервые превысило 300 за сутки
- 10:32 21.10.2020
- Минобороны Армении сообщило о сбитом самолете ВВС Азербайджана на юге Карабаха
- 10:20 21.10.2020
- Атомный ледокол "Арктика" начнут использовать с декабря 2020 года - постановление кабмина
- 10:05 21.10.2020
- Зонд NASA "взял на память" кусок астероида Бенну
- 10:00 21.10.2020
- В США задержали стрелявшего по сторонникам Трампа мужчину
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать