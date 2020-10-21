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СМИ сообщили о смерти 13 пациентов с коронавирусом в Ростове-на-Дону из-за отсутствия кислорода

12:00 21.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ: в Ростове-на-Дону 13 пациентов с COVID-19 задохнулись от отсутствия кислорода. Эту информацию региональному порталу 161.ru подтвердили два работающих в красной зоне сотрудника городской больницы № 20 и высокопоставленный источник в системе здравоохранения.

«Кислорода не хватало. А 12 октября его не было два часа на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух», — рассказал собеседник.

Медработники клиники сообщил журналистам, что больница осталась без кислорода из-за проблем со снабжением.

По имеющейся информации, пять пациентов скончались в реанимации, ещё несколько — в общем отделении.

В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону редакции сообщили, что 12 октября в госпитале, действительно, умерли 13 пациентов, но причину смерти позже установят патологоанатомы.  Говорит Москва

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