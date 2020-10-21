Учителей пока не обязывают иметь отрицательный тест на коронавирус - Минпросвещения

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школьным учителям не обязательно иметь отрицательный тест на коронавирус для преподавания, такого требования пока нет. Об этом ТАСС в среду заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

"Если будут требования соответствующие, значит, будут выполняться. Пока таких требований нет", - ответил Глушко ТАСС на вопрос о том, будут ли требовать от школьных учителей наличие отрицательного теста на коронавирус.