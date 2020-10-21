Вандалы повредили несколько десятков экспонатов в берлинских музеях
12:20 21.10.2020 Источник: Эхо Москвы
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