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Вандалы повредили несколько десятков экспонатов в берлинских музеях

12:20 21.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Вандалы повредили несколько десятков экспонатов известных берлинских музеев. Инцидент произошел на «Музейном острове» еще в начале октября, но известно об этом стало лишь сейчас – пишет еженедельник Die Zeit. Неизвестные облили маслянистой жидкостью экспонаты в Пергамском музее, Новом музее и Старой национальной галерее. В результате оказались повреждены древнеегипетские саркофаги, каменные скульптуры и картины XIX века. Полиция разыскивает злоумышленников.  Эхо Москвы

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