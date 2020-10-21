Финансирование молодежной политики будет сокращено
12:32 21.10.2020 Источник: РБК
За два следующих года расходы на молодежную политику в России сократятся на 12% по сравнению с законом о бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Это следует из внесенного правительством в Госдуму проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы.
В 2021 году предполагается сокращение расходов на программу «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» на 8,5%, в 2022-м — на 15,7%. Эта программа является частью госпрограммы «Развитие образования», которая помимо молодежной политики подразумевает поддержку разных видов образования — дошкольного, профессионального и других.
Ранее бюджетная поддержка молодежной политики росла. РБК
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