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НОВОСТИ

Финансирование молодежной политики будет сокращено

12:32 21.10.2020 Источник: РБК

За два следующих года расходы на молодежную политику в России сократятся на 12% по сравнению с законом о бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Это следует из внесенного правительством в Госдуму проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы.

В 2021 году предполагается сокращение расходов на программу «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» на 8,5%, в 2022-м — на 15,7%. Эта программа является частью госпрограммы «Развитие образования», которая помимо молодежной политики подразумевает поддержку разных видов образования — дошкольного, профессионального и других.

Ранее бюджетная поддержка молодежной политики росла.  РБК

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