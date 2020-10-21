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Госдума продлила автоматическое начисление выплат на детей до 1 марта 2021 года

13:00 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении и в целом законопроект единороссов о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет.

Согласно документу, указанные ежемесячные выплаты, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически до 1 марта 2021 года. Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Со 2 октября получатели вновь обязаны подавать заявление, а также извещать уполномоченные региональные органы и Пенсионный фонд о смене места жительства (пребывания), а также обстоятельствах, влекущих прекращение таких выплат. "В указанный период [до 1 марта] в целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в РФ посещение указанных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка будет прекращено, а их назначение будет осуществлять без подачи гражданами заявлений", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 14 октября первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, главой фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым. Документ является приоритетным для думской фракции единороссов.

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