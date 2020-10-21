Порядка 3,7 млн россиян работают удаленно, это 7% от всех трудоустроенных - Котяков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 7% трудоустроенных россиян в настоящее время перешли на удаленку - это порядка 3,7 млн человек. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Сегодня у нас порядка 7% трудоустроенных граждан работают удаленно. В рамках нашей страны - это порядка 3 млн 700 тыс. граждан. И количество этих граждан даже после снятия всех ограничительных мер, в нашем понимании, будет значительным. Поэтому важна ясность по тем спорным вопросам, которые возникают у работодателя и работника при организации удаленной занятости", - сказал он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.