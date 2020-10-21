Совфед одобрил закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уменьшении платы за коммунальные услуги в случае, если их предоставляют с перерывами или с нарушением качества.

"При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, или с нарушением качества осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, установленном правительством РФ", - говорится в законе.

Согласно соответствующему постановлению правительства, при предоставлении в расчетном периоде потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных и профилактических работ размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты.

Согласно закону, изменение размера платы за коммунальные услуги осуществляется управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом. Закон исключает положение, по которому лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления или качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф. Как говорится в пояснительной записке, в настоящее время основная система экономических мер ответственности предусматривает снижение размера платы за коммунальные услуги. При этом административные расходы, связанные с необходимостью уплаты подоходного налога с суммы штрафов, будут многократно превышать его величину.

Кроме того, закон обязывает лицо, ответственное за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, компенсировать ресурсоснабжающей организации фактически понесенные ею расходы вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги. "При этом в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме изменение размера платы за коммунальные услуги будет производиться ресурсоснабжающей организацией, если превышение установленной продолжительности перерыва или нарушение качества произошли до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно- технического обеспечения данного дома", - говорится в сопроводительных материалах к документу.