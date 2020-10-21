Главный инфекционист РФ назвал ношение перчаток неэффективной мерой
14:00 21.10.2020 Источник: Интерфакс
Ношение перчаток становится неэффективным для борьбы с коронавирусом, поскольку многие пользуются ими неправильно, лучше использовать антисептики, заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.
"Основной путь передачи вируса (90%) - воздушно-капельный, и только 10% - контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют. С моей точки зрения, более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса - обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта", - сказал Чуланов "Интерфаксу" в среду.
По его словам, "если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно было бы, этого было бы вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки, потому что их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают".
"Кто-то их снимает и кладет в карман, чтобы потом снова надеть. Это создает дополнительные риски инфицирования. Если бы все правильно пользовались: когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхностей перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры, это было бы идеально, но далеко не все же так поступают. Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создает риски", - подчеркнул специалист.
По его мнению, "ношение перчаток - избыточная мера".
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