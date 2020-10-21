Сбор подписей через портал Госуслуг в ЦИК сочли приемлемым для самовыдвиженцев
14:12 21.10.2020 Источник: Интерфакс
Сбор подписей через портал Госуслуг является для самовыдвиженцев перспективным вариантом, который поможет избежать споров при их предоставлении в избиркомы, заявил на заседании в среду зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев.
"Мне кажется, это вполне приемлемый вариант, потому что подписи, собранные через портал Госуслуг, уже не могут быть ни при каких обстоятельствах не принятыми избирательными комиссиями", - сказал Булаев.
По его словам, ЦИК РФ в текущем году проводил эксперимент по сбору подписей через портал Госуслуг в трех регионах - Пермском крае, Чувашии и Челябинской области. Кандидаты в депутаты или кандидаты в губернаторы в указанных регионах проводили сбор подписей, в том числе через портал Госуслуг.
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