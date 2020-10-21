В Москве мать отдала дочь бомжам
14:32 21.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Москве мать отдала годовалую дочь бомжам. Инцидент произошёл 16 октября недалеко от станции метро «Рязанский проспект».
Прокуратура направила в суд иск о лишении женщины родительских прав. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, 29-летняя мать передала незнакомцу спящую в коляске дочь и ушла. В полицию о пропаже ребёнка сообщила совершеннолетняя сестра девочки по отцу. Правоохранители в тот же день нашли ребёнка. Он был у мужчин без определённого места жительства.
Девочку госпитализировали, передаёт РЕН ТВ.
«Кузьминская межрайонная прокуратура Москвы предъявила иск о лишении родительских прав в отношении матери, отдавшей свою годовалую дочь незнакомцу в подземном переходе около станции метро Рязанский проспект», — сообщили в прокуратуре. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 15:12 21.10.2020
- Задержаны два участника нападения на Дагестан в 1999 году - ФСБ
- 15:00 21.10.2020
- Су-34 разбился под Хабаровском, летчики не пострадали
- 14:12 21.10.2020
- Сбор подписей через портал Госуслуг в ЦИК сочли приемлемым для самовыдвиженцев
- 14:00 21.10.2020
- Главный инфекционист РФ назвал ношение перчаток неэффективной мерой
- 13:32 21.10.2020
- Совфед одобрил закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ
- 13:20 21.10.2020
- Порядка 3,7 млн россиян работают удаленно, это 7% от всех трудоустроенных - Котяков
- 13:05 21.10.2020
- США ведут рейдерскую конкуренцию, вводя санкции против "Северного потока - 2" - Песков
- 13:00 21.10.2020
- Госдума продлила автоматическое начисление выплат на детей до 1 марта 2021 года
- 12:32 21.10.2020
- Финансирование молодежной политики будет сокращено
- 12:20 21.10.2020
- Вандалы повредили несколько десятков экспонатов в берлинских музеях
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать