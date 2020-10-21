В Москве мать отдала дочь бомжам

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве мать отдала годовалую дочь бомжам. Инцидент произошёл 16 октября недалеко от станции метро «Рязанский проспект».

Прокуратура направила в суд иск о лишении женщины родительских прав. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, 29-летняя мать передала незнакомцу спящую в коляске дочь и ушла. В полицию о пропаже ребёнка сообщила совершеннолетняя сестра девочки по отцу. Правоохранители в тот же день нашли ребёнка. Он был у мужчин без определённого места жительства.

Девочку госпитализировали, передаёт РЕН ТВ.

«Кузьминская межрайонная прокуратура Москвы предъявила иск о лишении родительских прав в отношении матери, отдавшей свою годовалую дочь незнакомцу в подземном переходе около станции метро Рязанский проспект», — сообщили в прокуратуре. Говорит Москва