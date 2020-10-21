Су-34 разбился под Хабаровском, летчики не пострадали
15:00 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фронтовой бомбардировщик Су-34 потерпел аварию в Хабаровском крае, летчики катапультировались, их здоровью угрозы нет. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
По данным округа, сегодня в Хабаровском крае "при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34 Восточного военного округа".
"Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования", - сказали в пресс-службе. Самолет упал в лесисто-равнинной местности. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет, отметили в ВВО.
"Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Восточного военного округа", - добавили в округе.
Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух". Дальность полета Су-34 - до 4000 км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн.
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