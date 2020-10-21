0
0
34
НОВОСТИ

Су-34 разбился под Хабаровском, летчики не пострадали

15:00 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фронтовой бомбардировщик Су-34 потерпел аварию в Хабаровском крае, летчики катапультировались, их здоровью угрозы нет. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

По данным округа, сегодня в Хабаровском крае "при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34 Восточного военного округа".

"Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования", - сказали в пресс-службе. Самолет упал в лесисто-равнинной местности. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет, отметили в ВВО.

"Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Восточного военного округа", - добавили в округе.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух". Дальность полета Су-34 - до 4000 км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 21.10.2020
Задержаны два участника нападения на Дагестан в 1999 году - ФСБ
0
47
14:32 21.10.2020
В Москве мать отдала дочь бомжам
0
118
14:12 21.10.2020
Сбор подписей через портал Госуслуг в ЦИК сочли приемлемым для самовыдвиженцев
0
152
14:00 21.10.2020
Главный инфекционист РФ назвал ношение перчаток неэффективной мерой
0
185
13:32 21.10.2020
Совфед одобрил закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ
0
186
13:20 21.10.2020
Порядка 3,7 млн россиян работают удаленно, это 7% от всех трудоустроенных - Котяков
0
188
13:05 21.10.2020
США ведут рейдерскую конкуренцию, вводя санкции против "Северного потока - 2" - Песков
0
218
13:00 21.10.2020
Госдума продлила автоматическое начисление выплат на детей до 1 марта 2021 года
0
229
12:32 21.10.2020
Финансирование молодежной политики будет сокращено
0
220
12:20 21.10.2020
Вандалы повредили несколько десятков экспонатов в берлинских музеях
0
229

Возврат к списку