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Задержаны два участника нападения на Дагестан в 1999 году - ФСБ

15:12 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники силовых структур задержали двух участников нападения на Дагестан в 1999 году. Как сообщили в среду ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, они входили в состав бандформирований Басаева и Хаттаба.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД, Следственным комитетом и при силовой поддержке Росгвардии задержаны уроженцы Ставропольского края Майлубаев Расул, 1975 г. р., и Якубов Загир, 1977 г. р., являющиеся участниками вооруженного нападения в августе 1999 года в составе бандформирований Ш. Басаева и Э. Хаттаба на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан", - сообщили в ФСБ.

В действиях задержанных усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 317 УК России ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Как сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, в 1999 году Майлубаев и Якубов принимали участие в вооруженном нападении на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан, а также вели боевые действия против сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, защищавших республику. В результате нападения боевиков погибли более 280 и были ранены свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. "С задержанными проведены следственные действия. <...> Получены доказательства их причастности к вышеуказанным преступлениям. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Майлубаева и Якубова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

Она сообщила, что следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.

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