МВД РФ категорически отвергает предложения Минфина об оптимизации ведомства - источник
15:32 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России выступает категорически против предложений Минфина о сокращении штатной численности министерства, передачи части функций гражданским ведомствам и объединения МВД, ФСИН, ФССП и Государственной фельдъегерской службой (ГФС).
"МВД категорически отвергает предложения Министерства финансов РФ", - заявил в среду ТАСС источник в центральном аппарате МВД России.
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