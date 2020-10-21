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МВД РФ категорически отвергает предложения Минфина об оптимизации ведомства - источник

15:32 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России выступает категорически против предложений Минфина о сокращении штатной численности министерства, передачи части функций гражданским ведомствам и объединения МВД, ФСИН, ФССП и Государственной фельдъегерской службой (ГФС).

"МВД категорически отвергает предложения Министерства финансов РФ", - заявил в среду ТАСС источник в центральном аппарате МВД России.

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