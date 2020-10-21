Чешские власти ограничили передвижение граждан по стране из-за пандемии - глава Минздрава

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Чехии ограничили передвижение граждан по республике в связи с резким увеличением темпов распространения коронавируса. Об этом заявил в среду журналистам министр здравоохранения страны Роман Прымула.

"Первая из принятых [правительством] мер касается запрета свободного передвижения граждан по территории Чехии, - отметил он. - Из этого [требования] имеется целый ряд исключений. Среди них поездки на работу или для осуществления [неотложной] бизнес-деятельности, необходимое посещение членов семьи или близких людей, продуктовых магазинов и других мест, связанных с основными жизненными потребностями, посещение медицинских и социальных учреждений".