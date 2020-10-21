Пашинян призвал армянский народ к оружию
16:12 21.10.2020 Источник: Интерфакс
Армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта, заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Наши дальнейшие действия - это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.
Он отметил, что в настоящее время Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха.
"А это, вы понимаете, что означает", - отметил Пашинян.
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