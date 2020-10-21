Российские МиГ-31 и Су-35 перехватили два бомбардировщика США над Беринговым морем

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два российских истребителя МиГ-31 и Су-35 сопроводили два бомбардировщика B-1В ВВС США в небе над Беринговым морем. Об этом сообщили в среду в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны России).

В Центре отметили, что 21 октября радарами над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены две приближающихся к госгранице цели. "Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - отметили в НЦУО.

Как уточнили военные, экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря.