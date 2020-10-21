0
0
89
НОВОСТИ

Российские МиГ-31 и Су-35 перехватили два бомбардировщика США над Беринговым морем

16:32 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два российских истребителя МиГ-31 и Су-35 сопроводили два бомбардировщика B-1В ВВС США в небе над Беринговым морем. Об этом сообщили в среду в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны России).

В Центре отметили, что 21 октября радарами над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены две приближающихся к госгранице цели. "Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - отметили в НЦУО.

Как уточнили военные, экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

16:12 21.10.2020
Пашинян призвал армянский народ к оружию
0
139
16:10 21.10.2020
Наталья Касперская: Команда проекта смогла оперативно отладить работу МЭШ
0
97
16:00 21.10.2020
Чешские власти ограничили передвижение граждан по стране из-за пандемии - глава Минздрава
0
106
15:32 21.10.2020
МВД РФ категорически отвергает предложения Минфина об оптимизации ведомства - источник
0
186
15:12 21.10.2020
Задержаны два участника нападения на Дагестан в 1999 году - ФСБ
0
188
15:00 21.10.2020
Су-34 разбился под Хабаровском, летчики не пострадали
0
199
14:32 21.10.2020
В Москве мать отдала дочь бомжам
0
232
14:12 21.10.2020
Сбор подписей через портал Госуслуг в ЦИК сочли приемлемым для самовыдвиженцев
0
230
14:00 21.10.2020
Главный инфекционист РФ назвал ношение перчаток неэффективной мерой
0
262
13:32 21.10.2020
Совфед одобрил закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ
0
254

Возврат к списку