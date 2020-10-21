Наталья Касперская: Команда проекта смогла оперативно отладить работу МЭШ
16:10 21.10.2020
Функционирование платформы "Московская электронная школа (МЭШ)", в работе которой возникли проблемы 19 октября, было восстановлено весьма оперативно, отметила глава группы компаний InfoWatch, сооснователь компании "Лаборатория Касперского" Наталья Касперская. По её словам, в понедельник к МЭШ в одно и то же время подключились множество пользователей, учащихся 6-11 классов, а также педагоги. "Сервис начал испытывать перегрузки, но уже через сутки проблемы были решены, началась стабильная работа системы", - отметила Касперская. Эксперт отмечает, что в ходе работы массовых сервисов подобные сложности являются "обычной историей".
"Нужно сделать дополнительную скидку на то обстоятельство, что у города практически не было времени на постепенное, поэтапное "разворачивание" сервиса. По указу мэра, уже с понедельника московские школьники должны были начать учиться в новом формате – на дистанте", - считает Касперская.
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