Наталья Касперская: Команда проекта смогла оперативно отладить работу МЭШ

16:10

Функционирование платформы "Московская электронная школа (МЭШ)", в работе которой возникли проблемы 19 октября, было восстановлено весьма оперативно, отметила глава группы компаний InfoWatch, сооснователь компании "Лаборатория Касперского" Наталья Касперская. По её словам, в понедельник к МЭШ в одно и то же время подключились множество пользователей, учащихся 6-11 классов, а также педагоги. "Сервис начал испытывать перегрузки, но уже через сутки проблемы были решены, началась стабильная работа системы", - отметила Касперская. Эксперт отмечает, что в ходе работы массовых сервисов подобные сложности являются "обычной историей".

"Нужно сделать дополнительную скидку на то обстоятельство, что у города практически не было времени на постепенное, поэтапное "разворачивание" сервиса. По указу мэра, уже с понедельника московские школьники должны были начать учиться в новом формате – на дистанте", - считает Касперская.