В Минобрнауки РФ не обсуждают идею полного перевода студентов на дистанционное обучение

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идея полного перевода студентов на дистанционное обучение не обсуждалась в Минобрнауки на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявил в среду заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

"Эта идея нигде и никогда не обсуждалась - полного перевода. У нас есть, конечно, специфические заведения, которые вообще строят свое обучение в дистанционном формате. Но представить себе, чтобы система нашего высшего образования перешла в дистанционку, это невозможно", - сказал он.