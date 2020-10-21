В Минобрнауки РФ не обсуждают идею полного перевода студентов на дистанционное обучение
17:00 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Идея полного перевода студентов на дистанционное обучение не обсуждалась в Минобрнауки на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявил в среду заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.
"Эта идея нигде и никогда не обсуждалась - полного перевода. У нас есть, конечно, специфические заведения, которые вообще строят свое обучение в дистанционном формате. Но представить себе, чтобы система нашего высшего образования перешла в дистанционку, это невозможно", - сказал он.
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