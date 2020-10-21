В Дрездене задержан исламист, напавший с ножом на прохожих, один из которых умер - издание

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ задержали в Дрездене в ночь на среду известного полиции исламиста, напавшего около двух недель назад в городе с ножом на двух туристов, один из которых умер в больнице, другой получил тяжелые ранения. Об этом сообщило издание "Шпигель".

20-летний злоумышленник, гражданин Сирии, прибыл в Германию в 2015 году. Его запрос о предоставлении убежища был отклонен. По данным правоохранительных органов, ранее он уже был осужден более чем на два года по подозрению в совершении преступления, угрожающего государственной безопасности. В частности, мужчину подозревали в вербовке новых членов запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".