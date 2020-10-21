Кабмин Армении с 31 декабря на полгода запретил ввоз в страну турецких товаров

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Армении в среду приняло решение с 31 декабря на шесть месяцев запретить ввоз в страну турецких товаров. Об этом говорится в сообщении аппарата премьер-министра республики.

"Ограничение ввоза турецких товаров предполагает прежде всего компонент безопасности с учетом подтвержденных фактов о том, что Турция открыто поддерживает военно- террористические операции, развязанные Азербайджаном против Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС). Данный запрет предотвращает проникновение возможных опасностей в Армению через импорт товаров из враждебной страны", - отмечается в сообщении.