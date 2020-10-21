Путин назвал главной задачей создание мощностей для производства вакцины от COVID-19

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу создать производственные мощности, чтобы обеспечить в первую очередь вакцинацию россиян. Об этом речь зашла на встрече главы государства с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в среду.

"Вакцинация в Российской Федерации - для нас это задача номер один. <…> Главная задача сегодня - создать производственные мощности для наращивания производства [вакцины от коронавируса], и эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию граждан РФ в первую очередь", - заявил он.