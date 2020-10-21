На Порошенко завели дело о подготовке госпереворотов в Украине

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело о подготовке бывшим президентом Петром Порошенко и его соратниками государственных переворотов в 2013-2014 гг. и в 2020 году. Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

"Публикую документы о регистрации в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины - прим. ТАСС) и начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации "грязных" денег организованной преступной группой в составе: [экс- депутата Рады Давида] Жвании, Порошенко, [экс-временного исполняющего обязанности президента Украины Александра] Турчинова, [экс-премьера Украины Арсения] Яценюка, [экс- председателя Рады Андрея] Парубия, [экс-главы МИД Украины Павла] Климкина <...> и прочих персонажей рангом помельче", - написал Кузьмин в "Фейсбуке".