Тотальных ограничений из-за пандемии COVID-19 не планируется - Путин
18:30 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов по введению в стране жестких и тотальных ограничений из-за коронавируса.
"По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер - мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов", - сказал глава государства в среду на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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