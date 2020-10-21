Тотальных ограничений из-за пандемии COVID-19 не планируется - Путин

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов по введению в стране жестких и тотальных ограничений из-за коронавируса.

"По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер - мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов", - сказал глава государства в среду на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).