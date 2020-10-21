Эксперты отмечают оперативность в устранении сбоев МЭШ

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В работе такой масштабной системы как «Московская электронная школа» (МЭШ), временами могут происходить сбои, главное - оперативно их устранять, утверждают эксперты. По словам заместителя генерального директора образовательной онлайн-платформы "Учи.ру" Сергея Веременко, существуют способы работы с такими рисками и методы быстрого устранения возникающих проблем. "Сегодня мы видим, что коллегам из команды МЭШ удается оперативно решать возникшие вопросы, не прерывая учебного процесса», - уверен Веременко.

По его мнению, в условиях пандемии дистанционный формат обучения стал оптимальным, а иногда даже единственно возможным способом получения знаний для школьников. «Учителям по возможности удается комбинировать очные и онлайн-занятия. Так, в Москве, например, на дистанционку переведены ученики 6-11 классов, которые уже вполне могут самостоятельно заниматься, а ученики 1-5 классов - посещают очные занятия. Технологии помогают автоматизировать многие процессы, например, проверку домашних заданий, а также собирать аналитику. Они помогают анализировать большие данные и пользовательский опыт, и на основании этого реализовывать индивидуализацию обучения: освоение материала учеником в индивидуальном темпе по личной траектории», - констатирует Веременко.