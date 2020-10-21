Помпео: Россия дала принципиальное согласие заморозить все свои ядерные боеголовки...
18:40 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты будут считать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) с Россией историческим и исходят из того, что Москва дала на это принципиальное согласие. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.
"Россия дала принципиальное согласие заморозить все свои ядерные боеголовки, мы очень рады этому", - сказал глава американской дипломатии. По его словам, "продление этого соглашения было бы историческим".
НОВОСТИ
- 19:33 21.10.2020
- Россиян призвали к ответственности на карантине с помощью флешмоба
- 18:30 21.10.2020
- Тотальных ограничений из-за пандемии COVID-19 не планируется - Путин
- 18:20 21.10.2020
- На Порошенко завели дело о подготовке госпереворотов в Украине
- 18:18 21.10.2020
- Эксперты отмечают оперативность в устранении сбоев МЭШ
- 18:10 21.10.2020
- Путин назвал главной задачей создание мощностей для производства вакцины от COVID-19
- 17:40 21.10.2020
- Кабмин Армении с 31 декабря на полгода запретил ввоз в страну турецких товаров
- 17:12 21.10.2020
- В Дрездене задержан исламист, напавший с ножом на прохожих, один из которых умер - издание
- 17:00 21.10.2020
- В Минобрнауки РФ не обсуждают идею полного перевода студентов на дистанционное обучение
- 16:32 21.10.2020
- Российские МиГ-31 и Су-35 перехватили два бомбардировщика США над Беринговым морем
- 16:12 21.10.2020
- Пашинян призвал армянский народ к оружию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать