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Помпео: Россия дала принципиальное согласие заморозить все свои ядерные боеголовки...

18:40 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты будут считать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) с Россией историческим и исходят из того, что Москва дала на это принципиальное согласие. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

"Россия дала принципиальное согласие заморозить все свои ядерные боеголовки, мы очень рады этому", - сказал глава американской дипломатии. По его словам, "продление этого соглашения было бы историческим".

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