Elfagr: Турция захватывает Ливию, Россия спасает своих граждан
20:19 21.10.2020
Египетские СМИ рассказали о разнице подхода России и Турции к ливийскому кризису. Анкара борется за экономические интересы, в то время как РФ освобождает своих граждан.
Журналисты Elfagr отмечают, что, по мнению международных организаций, РФ вмешалась в ливийский кризис из-за необходимости спасти россиян, похищенных боевиками Правительства национального согласия (ПНС) в мае 2019 года. Максима Шугалея и Самера Суэйфана незаконно удерживают в неофициальной ливийской тюрьме «Митига». Россию вынуждает действовать отличными от классической дипломатии методами то, что ПНС не идет на контакт.
По мнению арабских журналистов, так и не подкрепленное фактами российское вмешательство имело своей целью освобождение россиян. Следовательно, если в Ливии и есть российские бойцы, то они пытались вытащить похищенных ученых.
Действия России в регионе логичны в отличие от «вопиющего турецкого вмешательства». Авторы статьи утверждают, что в Ливии политикой Анкара «стремится реализовать свои экспансионистские амбиции».
Ливийцы поддержали озвученные в материале мнения об экспансионистских устремлениях Турции. В частности, о ее желании заполучить контроль над нефтью. В то же время российское вмешательство обусловлено исключительно вопросом освобождения социологов, 17 месяцев сидящих в тюрьме без обвинений.
Представители триполитанского правительства попытались шантажировать Россию, выдвигая заведомо невыполнимые требования к ФЗНЦ. Глава Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри предлагал неуполномоченному в дипломатических вопросах сотруднику Фонда обменять ученых на признание легитимности ПНС.
После того, как о похищении россиян узнала широкая общественность, в сети начали появляться слухи о присутствии бойцов из российской ЧВК «Вагнер» в Ливии. Согласно сообщениям, они действовали на южных окраинах Триполи.
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