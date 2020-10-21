Умершему в Бразилии испытателю вакцины препарат не вводили - СМИ
21:30 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Умерший в Бразилии участник национальных испытаний вакцины от коронавируса разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca ("Астразенека") не получал препарат компании. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В самой компании заявили, что не могут комментировать конкретные случаи из-за правил проведения испытаний и принципов конфиденциальности.
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