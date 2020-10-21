Умершему в Бразилии испытателю вакцины препарат не вводили - СМИ

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Умерший в Бразилии участник национальных испытаний вакцины от коронавируса разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca ("Астразенека") не получал препарат компании. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

В самой компании заявили, что не могут комментировать конкретные случаи из-за правил проведения испытаний и принципов конфиденциальности.