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НОВОСТИ

Умершему в Бразилии испытателю вакцины препарат не вводили - СМИ

21:30 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Умерший в Бразилии участник национальных испытаний вакцины от коронавируса разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca ("Астразенека") не получал препарат компании. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

В самой компании заявили, что не могут комментировать конкретные случаи из-за правил проведения испытаний и принципов конфиденциальности.

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