Трамп пообещал, что США не будут участвовать в безумных войнах за рубежом

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае его переизбрания на предстоящих 3 ноября выборах страна не будет участвовать в "абсолютно безумных" войнах за рубежом и будет проводить в мире политику с позиции силы. Такое заявление Трамп сделал в среду на предвыборном митинге в городе Гастониа (штат Северная Каролина).

"Мы нанесем удары по террористам, которые угрожают нашим городам, и мы не допустим участия Америки в этих странных, абсолютно безумных войнах за рубежом, - сказал он. - Мы будем сохранять несравненную военную мощь Америки и гарантируем мир с помощью силы, и именно это мы делаем сейчас".

По словам президента, США располагают "величайшей в мире" боевой техникой. "Россия и Китай, Северная Корея - никто не имеет такого вооружения, как мы, - заявил он. - Ракеты, танки, подлодки, корабли, истребители - они прекрасны и лучшие в мире, гиперзвуковые ракеты, они летают в семь раз быстрее звука, очень быстро. Кроме того, мы переоснастили наши ядерные силы, и остается надеяться, что нам не придется применять ничего из этого".

"Причина, по которой это оружие может не применяться, состоит в том, что у нас это оружие есть и если бы его у нас не было, у нас возникли бы очень серьезные проблемы", - добавил Трамп.

Как подчеркнул в заключение президент, "голос, отданный за республиканцев на выборах, - это голос за безопасность, за создание достойных рабочих мест и за безграничное будущее для всех американцев".