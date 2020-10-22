В Казахстане совершил посадку корабль "Союз МС-16" с тремя членами экипажа МКС - Роскосмос

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-16" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган, трансляция велась на сайте Роскосмоса.



С МКС на Землю вернулись российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.



Корабль отстыковался от МКС в ночь на четверг в 02:32 мск. На станции продолжают работу космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.



Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, из-за связанных с пандемией требований сразу после возвращения в Москву Иванишин и Вагнер смогут увидеть только тех родственников, которые не входят в группу риска и пройдут ПЦР- тестирование. В ЦПК уточнили, что дети младше 12 лет и родители космонавтов старше 65 лет будут допущены к членам экипажа "после прохождения [космонавтами] острого периода реабилитации, это пять-семь дней".