РФ и Иран получили информацию о регистрации избирателей, утверждает шеф Нацразведки США

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф выступил с утверждением, что Россия и Иран получили некоторую информацию о регистрации американских избирателей и хотят влиять на выборы.

"Мы выявили двух иностранных игроков - Иран и Россию, которые предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение касательно наших выборов, - утверждал он в четверг вечером, выступая с заявлением перед журналистами. - Во-первых, мы подтвердили, что некоторая информация о регистрации избирателей была получена Ираном и отдельно - Россией".

По утверждению Рэтклиффа, данные могут быть использованы "для распространения ложной информации" среди зарегистрированных избирателей в надежде на то, что это вызовет "замешательство, посеет хаос и подорвет уверенность в американской демократии".

"Иран рассылал поддельные письма, составленные для запугивания избирателей, чтобы вызвать социальный протест и навредить президенту США Дональду Трампу, - отметил глава Нацразведки. - Иран распространял и другие данные, включая видео, подразумевающее, что люди могут [вбросить] поддельные бюллетени, причем даже из-за рубежа. Это видео, а также любые утверждения о поддельных бюллетенях не соответствуют действительности".

По его словам, эти действия являются "отчаянной попыткой отчаянных противников". "Даже если противники предпримут дальнейшие попытки запугать или подорвать доверие, знайте, что наша избирательная система устойчива, и вы можете быть уверены, что ваши голоса защищены", - добавил шеф Нацразведки. "Хотя мы не наблюдаем подобных действий со стороны России, но предупреждены, что они [Россия] получили некоторую информацию об избирателях, как они это сделали [во время предвыборной кампании] 2016 года", - утверждал он.

"Будьте уверены, что мы готовы к возможным действиям со стороны этих враждебных демократии [государств]. Сотрудники разведывательного сообщества немедленно выявили данную деятельность. Наши коллеги из ФБР и министерства внутренней безопасности действуют стремительно в отношении данных угроз, - сказал Рэтклифф. - <...> Мы держим ситуацию под контролем и обеспечиваем вас самым мощным оружием против подобных попыток - достоверной информацией. <...> Если вы получите письмо с угрозами или содержащее манипуляционную информацию, не беспокойтесь и не распространяйте его.