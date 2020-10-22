Задержан бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко
09:05 22.10.2020 Источник: Коммерсант.ru
В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании господину Милейко меры пресечения.
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