0
0
69
НОВОСТИ

Задержан бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко

09:05 22.10.2020 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко был задержан в среду военными следователями СКР в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, еще в 2012 году жена генерала незаконно получила по заниженной стоимости в доме для военных в подмосковной Балашихе нежилое помещение, где впоследствии открылась парикмахерская. Одновременно генерала проверяют на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования в Росгвардию, которые он курировал как главный тыловик ведомства.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании господину Милейко меры пресечения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 22.10.2020
Азербайджан посылает в бой последние резервы - Пашинян
0
34
09:20 22.10.2020
Чубайс попросился на пенсию - СМИ
0
65
09:00 22.10.2020
Путин обещал не вводить жестких ограничений из-за коронавируса
0
91
08:20 22.10.2020
РФ и Иран получили информацию о регистрации избирателей, утверждает шеф Нацразведки США
0
166
08:10 22.10.2020
В Казахстане совершил посадку корабль "Союз МС-16" с тремя членами экипажа МКС - Роскосмос
0
140
08:00 22.10.2020
Трамп пообещал, что США не будут участвовать в безумных войнах за рубежом
0
175
07:50 22.10.2020
Штрафы для пешеходов хотел б ужесточить каждый третий автовладелец - опрос
0
175
22:00 21.10.2020
Экстренный видеосаммит глав ЕС пройдет 29 октября
0
578
21:48 21.10.2020
Учителя в Москве 21 октября провели почти 150 тысяч уроков в МЭШ
0
475
21:45 21.10.2020
Пол Маккартни готовится выпустить очередной сольный альбом
0
506

Возврат к списку