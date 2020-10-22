Чубайс попросился на пенсию - СМИ

09:20 Источник: Lenta.ru

Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить его на пенсию. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источник. По его словам, соответствующее желание Чубайс озвучил «не так давно». Еще один собеседник издания из числа знакомых главы «Роснано» сообщил, что тот действительно может покинуть госкорпорацию.

До этого издание РБК со ссылкой на источники тоже писало о возможном уходе Чубайса из «Роснано». Однако, по данным издания, ему предложили «заняться Арктикой». Знакомый Чубайса отметил в беседе с РБК, что обсуждать можно все, что угодно, однако итоговое решение может принять только президент.

Источники «Медузы» отмечают, что информация о судьбе Чубайса противоречивая. По словам одного из его знакомых, побеседовавших с изданием, принципиальное решение по вопросу его ухода принял Путин. Премьер-министр Михаил Мишустин уже обсуждает варианты будущего трудоустройства Чубайса. В списке есть и Арктика, но это только один из сценариев, у которого свои противники.

По словам другого собеседника издания, пока решение об уходе Чубайса не принято. По неофициальным данным, первый вице-премьер Андрей Белоусов распорядился до конца ноября 2020 года оценить эффективность работы институтов развития. На основании этой оценки якобы будет принято решение по руководителям, в том числе главе «Роснано».

По информации РБК, возможный уход Чубайса может совпасть с запланированной реформой институтов развития, которая может коснуться «Роснано». Как заявил один из источников, есть вероятность того, что структуры с уникальными функциями — «Роскосмос», «Росатом», «Роснано» и другие — в процессе анализа выделят в отдельную группу. Lenta.Ru