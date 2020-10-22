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НОВОСТИ

Азербайджан посылает в бой последние резервы - Пашинян

09:32 22.10.2020 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан вынужден посылать в бой последние резервы в связи с большими потери во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Политик со ссылкой на данные, которые есть у армянской стороны, отметил, что «противник бросает в бой последние резервы».

«Да, у них очень большие ресурсы. Но наши герои-солдаты наносят ВС Азербайджана невероятно крупный урон», — сказал Пашинян.

По его словам, ВС Азербайджана понесли огромные потери и в военной технике, которые оцениваются в размере $1,5 млрд.

Глава кабмина также сообщил, что ситуация на передовой в настоящее время «довольно сложная». На всем юге Карабаха по-прежнему ведутся боевые действия, добавил Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.  Газета.Ru

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