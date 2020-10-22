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Трое потерпевших не против смягчения наказания Ефремову, но против замены на условный срок

10:00 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова согласны на смягчение наказания артисту в связи с тем, что он выплатил им компенсации морального ущерба. при этом они против замены реального срока на условный, сообщила ТАСС адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы вдовы погибшего в ДТП с актером Маргариты Захаровой, его брата и младшего сына.

"Он выплатил компенсацию морального ущерба. В связи с этим мои доверители не против смягчения наказания, но при условии искреннего, а не формального раскаяния с его стороны. Мы по-прежнему против замены реального срока на условный, но согласны поменять общий режим на колонию- поселение. Срок наказания оставляем на усмотрение суда", - сказала Бутырина.

Ранее сообщалось, что Ефремов перевел троим потерпевшим по 1 млн рублей. Адвокат четвертого потерпевшего - старшего сына Захарова - Сергей Аверцев заявлял ТАСС, что его доверитель против смягчения наказания артисту, несмотря на то, что он ему также выплатил 1 млн рублей компенсации.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Актер содержится в столичном СИЗО-5. В четверг в Мосгорсуде продолжится рассмотрение жалоб Ефремова и его адвокатов на приговор.

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