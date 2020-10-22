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Испания стала первой страной ЕС с более чем миллионом заболевших коронавирусом

10:05 22.10.2020 Источник: Газета.Ru

Испания стала первой европейской страной с числом выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, превышающим миллион. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

Так, положительный результат теста на COVID-19 получили 16 973 человека за сутки и всего за время пандемии 1 046 641 гражданин.

При этом число летальных исходов выросло на 156, до 34 366 скончавшихся.

Испания занимает в общем рейтинге среди стран пятое место по количеству зараженных за время пандемии.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19.  Газета.Ru

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