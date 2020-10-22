Обама заявил, что платил налогов больше Трампа в подростковые годы
10:20 22.10.2020 Источник: Газета.Ru
Экс-глава США Барак Обама раскритиковал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который, по информации американских СМИ, уклонялся от уплаты налогов. Трансляцию вел телеканал CNBC.
Он рассказал, что его первым местом работы был «Баскин Роббинс». По словам бывшего президента, он трудился там в подростковые годы.
«Мне тогда было 15 лет. И, кажется, я заплатил больше налогов, накладывая людям мороженое, чем он (Трамп. — «Газета.Ru»). Как это вообще возможно?» — сказал Обама на митинге в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в Пенсильвании.
Трамп оказался в центре скандала после статьи газеты The New York Times, в которой говорилось о том, что глава Белого дома в течение целого ряда лет не платил подоходный налог, а в 2016-2017 годах в общей сложности заплатил лишь $1,5 тыс. Газета.Ru
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