Япония может полностью прекратить выбросы парниковых газов в ближайшие 50 лет
10:32 22.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Япония планирует в ближайшие 50 лет полностью прекратить выбросы парниковых газов. Газета «Иомиури» утверждает, что об этом на следующей неделе в своей программной речи сообщит глава правительства Ёсихидэ Суга. Издание отмечает, что теперь Токио официально присоединится к достижению цели, которую ранее поставили страны Евросоюза. До этого японские власти обещали лишь постараться сделать это где-то во второй половине текущего столетия. Эта позиция вызывала критику за рубежом. Эхо Москвы
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