Япония может полностью прекратить выбросы парниковых газов в ближайшие 50 лет

10:32 Источник: Эхо Москвы

Япония планирует в ближайшие 50 лет полностью прекратить выбросы парниковых газов. Газета «Иомиури» утверждает, что об этом на следующей неделе в своей программной речи сообщит глава правительства Ёсихидэ Суга. Издание отмечает, что теперь Токио официально присоединится к достижению цели, которую ранее поставили страны Евросоюза. До этого японские власти обещали лишь постараться сделать это где-то во второй половине текущего столетия. Эта позиция вызывала критику за рубежом. Эхо Москвы