0
0
148
НОВОСТИ

Авиакомпании попросили у правительства 50 млрд руб субсидий

11:32 22.10.2020 Источник: РБК

Авиакомпании обратились в правительство с просьбой предоставить дополнительные субсидии в размере 50 млрд руб. на поддержание их работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна, направленном премьеру Михаилу Мишустину 8 октября. В АЭВТ входят все крупнейшие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

Суть письма РБК пересказал источник в одном из профильных ведомств и подтвердил источник в другом профильном ведомстве.

В пресс-службе правительства подтвердили получение письма Тасуна, оно было перенаправлено в Росавиацию и Минтранс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 22.10.2020
В Рособрнадзоре допускают переход на сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
0
56
12:20 22.10.2020
Володин призвал кабмин поддержать регионы с высокой убылью населения
0
90
12:05 22.10.2020
Лукашенко заявил о непростой обстановке вокруг Союзного государства
0
132
12:00 22.10.2020
В РПЦ усомнились в подлинности высказываний папы римского о союзах однополых пар
0
135
11:20 22.10.2020
Москва рассматривает отношения с Западом как новую холодную войну - Bloomberg
0
191
11:05 22.10.2020
С-400 будут задействованы в Турции независимо от системы НАТО - глава Минобороны
0
202
11:00 22.10.2020
В России впервые с 24 июня вылечились после коронавируса более 11 тысяч человек за сутки
0
177
10:32 22.10.2020
Япония может полностью прекратить выбросы парниковых газов в ближайшие 50 лет
0
203
10:20 22.10.2020
Обама заявил, что платил налогов больше Трампа в подростковые годы
0
224
10:05 22.10.2020
Испания стала первой страной ЕС с более чем миллионом заболевших коронавирусом
0
237

Возврат к списку