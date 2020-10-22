Авиакомпании попросили у правительства 50 млрд руб субсидий
11:32 22.10.2020 Источник: РБК
Авиакомпании обратились в правительство с просьбой предоставить дополнительные субсидии в размере 50 млрд руб. на поддержание их работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна, направленном премьеру Михаилу Мишустину 8 октября. В АЭВТ входят все крупнейшие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.
Суть письма РБК пересказал источник в одном из профильных ведомств и подтвердил источник в другом профильном ведомстве.
В пресс-службе правительства подтвердили получение письма Тасуна, оно было перенаправлено в Росавиацию и Минтранс.
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