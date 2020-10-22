В РПЦ усомнились в подлинности высказываний папы римского о союзах однополых пар
12:00 22.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В РПЦ усомнились в подлинности высказываний папы римского о гражданских правах однополых пар. Ранее понтифик выразил поддержку подобным связям.
Папа Франциск отразил свою позицию в документальном фильме о нём самом. Премьера состоялась на Римском кинофестивале.
Франциск считает, что для правовой защиты геев необходимо создать закон о гражданских союзах. «Таким образом гомосексуалы получили бы юридическую защиту. Я за это выступаю»,— приводит слова Франциска издание «Коммерсантъ».
Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», предположил, что публикациям СМИ о высказываниях клирика верить не стоит. Он уточнил, что Римско-католическая церковь делает официальные заявления не через кинофильмы и периодику.
«Надёжность источников этой новости, газета со ссылкой на какой-то фильм, представляет собой очень низкий градус надёжности. Вы прекрасно понимаете, что в наше время «просвещённое» приписать кому угодно что угодно не составляет ни малейшего труда. Если папа римский что-то высказал, он высказывает не через газету и не через художественный фильм или документальный фильм. В данном случае это глобальная религиозная политика. Собака лает, караван идёт. СМИ должны это очень хорошо чувствовать».
Собеседник радиостанции также назвал понтифика гибким и хитрым политиком.
«Папа Франциск — представитель Ордена иезуитов. Бог его ведает, какие у него там планы, он характерен очень гибкой и хитрой политикой. Что сказал, в каком контексте, говорил ли и в каком контексте — абсолютно никому ничего неизвестно. Если он говорил — это его ответственность, и он знает, что он делает».
Папа римский уже пояснял, что «не должно быть равенства между семьёй, которая создана по воле бога и любым другим типом союза». В частности, в 2016 году он выступил с заявлением, что «брак между мужчиной и женщиной» необходимо отличать от других союзов. Говорит Москва
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