Лукашенко заявил о непростой обстановке вокруг Союзного государства

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстановка вокруг Союзного государства Белоруссии и России складывается непростая, союзникам необходимо сообща реагировать на возникающие вызовы. Об этом заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным.

"Мы не скрываем, что обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду [вокруг] Союзного государства России и Беларуси", - отметил Лукашенко.