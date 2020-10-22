0
0
131
НОВОСТИ

Лукашенко заявил о непростой обстановке вокруг Союзного государства

12:05 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстановка вокруг Союзного государства Белоруссии и России складывается непростая, союзникам необходимо сообща реагировать на возникающие вызовы. Об этом заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным.

"Мы не скрываем, что обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду [вокруг] Союзного государства России и Беларуси", - отметил Лукашенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 22.10.2020
В Рособрнадзоре допускают переход на сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
0
56
12:20 22.10.2020
Володин призвал кабмин поддержать регионы с высокой убылью населения
0
90
12:00 22.10.2020
В РПЦ усомнились в подлинности высказываний папы римского о союзах однополых пар
0
135
11:32 22.10.2020
Авиакомпании попросили у правительства 50 млрд руб субсидий
0
149
11:20 22.10.2020
Москва рассматривает отношения с Западом как новую холодную войну - Bloomberg
0
191
11:05 22.10.2020
С-400 будут задействованы в Турции независимо от системы НАТО - глава Минобороны
0
202
11:00 22.10.2020
В России впервые с 24 июня вылечились после коронавируса более 11 тысяч человек за сутки
0
177
10:32 22.10.2020
Япония может полностью прекратить выбросы парниковых газов в ближайшие 50 лет
0
203
10:20 22.10.2020
Обама заявил, что платил налогов больше Трампа в подростковые годы
0
224
10:05 22.10.2020
Испания стала первой страной ЕС с более чем миллионом заболевших коронавирусом
0
237

Возврат к списку