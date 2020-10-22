Лукашенко заявил о непростой обстановке вокруг Союзного государства
12:05 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обстановка вокруг Союзного государства Белоруссии и России складывается непростая, союзникам необходимо сообща реагировать на возникающие вызовы. Об этом заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным.
"Мы не скрываем, что обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду [вокруг] Союзного государства России и Беларуси", - отметил Лукашенко.
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