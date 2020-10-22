В Рособрнадзоре допускают переход на сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате возможна в будущем, однако в настоящее время такой формат не позволяет провести экзамены объективно. Об этом в колонке в рамках исследования "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", размещенного в четверг на сайте РАНХиГС, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Материал главы Рособрнадзора в исследовании датирован 10 августа 2020 года.

"В условиях карантина актуальной стала дискуссия о цифровизации итоговой аттестации и возможности ее перевода в дистанционный формат в будущем. Такая возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов, поскольку ставит участников ЕГЭ в неравные условия, а также не позволяет обеспечить полный контроль за соблюдением порядка проведения итоговой аттестации", - заявил Музаев.