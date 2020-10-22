В Рособрнадзоре допускают переход на сдачу ЕГЭ в дистанционном формате в будущем
12:32 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате возможна в будущем, однако в настоящее время такой формат не позволяет провести экзамены объективно. Об этом в колонке в рамках исследования "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", размещенного в четверг на сайте РАНХиГС, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Материал главы Рособрнадзора в исследовании датирован 10 августа 2020 года.
"В условиях карантина актуальной стала дискуссия о цифровизации итоговой аттестации и возможности ее перевода в дистанционный формат в будущем. Такая возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов, поскольку ставит участников ЕГЭ в неравные условия, а также не позволяет обеспечить полный контроль за соблюдением порядка проведения итоговой аттестации", - заявил Музаев.
НОВОСТИ
- 12:20 22.10.2020
- Володин призвал кабмин поддержать регионы с высокой убылью населения
- 12:05 22.10.2020
- Лукашенко заявил о непростой обстановке вокруг Союзного государства
- 12:00 22.10.2020
- В РПЦ усомнились в подлинности высказываний папы римского о союзах однополых пар
- 11:32 22.10.2020
- Авиакомпании попросили у правительства 50 млрд руб субсидий
- 11:20 22.10.2020
- Москва рассматривает отношения с Западом как новую холодную войну - Bloomberg
- 11:05 22.10.2020
- С-400 будут задействованы в Турции независимо от системы НАТО - глава Минобороны
- 11:00 22.10.2020
- В России впервые с 24 июня вылечились после коронавируса более 11 тысяч человек за сутки
- 10:32 22.10.2020
- Япония может полностью прекратить выбросы парниковых газов в ближайшие 50 лет
- 10:20 22.10.2020
- Обама заявил, что платил налогов больше Трампа в подростковые годы
- 10:05 22.10.2020
- Испания стала первой страной ЕС с более чем миллионом заболевших коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать