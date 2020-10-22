Сборная России опустилась на 34-е место в обновленном рейтинге ФИФА
13:32 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России занимает 34-е место в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Актуальная версия рейтинга опубликована на сайте организации.
В активе российской команды 1480 очков.
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