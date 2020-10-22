Дистанционное образование в РФ должно стать постоянной частью учебного процесса - Голикова

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дистанционное образование необходимо сделать постоянной частью учебного процесса в российских школах. Такое мнение в интервью в рамках исследования "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", размещенного в четверг на сайте РАНХиГС, выразила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Материал с высказыванием Голиковой в исследовании датирован 21 июля 2020 года.

"Сейчас ключевым становится то, что мы вкладываем в понятие "образовательный контент". Что мы хотим, какое место дистанционное образование должно занять в школе: это должно быть постоянной частью процесса или войти в федеральный образовательный стандарт, или это реагирование на сиюминутную ситуацию? Я являюсь сторонником первого подхода. Я считаю, что дистанционное образование должно найти место в обычной жизни", - приводятся в исследовании слова Голиковой.

Исследование посвящено изучению кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Главный редактор издания - ректор РАНХиГС Владимир Мау, в редколлегию вошли помощник председателя правительства РФ Георгий Идрисов, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор ВАВТ Сергей Синельников-Мурылев.