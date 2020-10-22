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На Спасскую башню поднят первый новый колокол

15:32 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый из дюжины новых колоколов в четверг занял место на звоннице Спасской башни Московского Кремля. С помощью крана специалисты подняли его на 70-метровую высоту, вниз спущены четыре старых колокола.

"Очень сложная процедура прошла благополучно, чему способствовала и безветренная погода", - рассказал ТАСС руководитель дирекции международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Николай Смирнов. Он уточнил, что для замены колоколов внутри Кремля рядом с башней установлен подъемный кран, который поднимает и опускает колокола на уровень звонницы.

Смирнов надеется, что к концу октября все 12 новых колоколов будут установлены на Спасской башне, после чего начнется их настройка. "Эта тонкая работа не терпит суеты", - заметил руководитель дирекции фестиваля и предположил, что колокола будут настроены в начале ноября.

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