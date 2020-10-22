На Спасскую башню поднят первый новый колокол
15:32 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый из дюжины новых колоколов в четверг занял место на звоннице Спасской башни Московского Кремля. С помощью крана специалисты подняли его на 70-метровую высоту, вниз спущены четыре старых колокола.
"Очень сложная процедура прошла благополучно, чему способствовала и безветренная погода", - рассказал ТАСС руководитель дирекции международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Николай Смирнов. Он уточнил, что для замены колоколов внутри Кремля рядом с башней установлен подъемный кран, который поднимает и опускает колокола на уровень звонницы.
Смирнов надеется, что к концу октября все 12 новых колоколов будут установлены на Спасской башне, после чего начнется их настройка. "Эта тонкая работа не терпит суеты", - заметил руководитель дирекции фестиваля и предположил, что колокола будут настроены в начале ноября.
НОВОСТИ
- 15:12 22.10.2020
- Дистанционное образование в РФ должно стать постоянной частью учебного процесса - Голикова
- 15:00 22.10.2020
- Средняя ставка по ипотеке в РФ находится на уровне 7,5% - Хуснуллин
- 14:35 22.10.2020
- Почти 60 тысяч часов онлайн-занятий провели инструкторы «Московского долголетия»
- 14:32 22.10.2020
- Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
- 14:12 22.10.2020
- В Тарусе решили вернуть дореволюционные названия 16-ти улицам
- 14:00 22.10.2020
- В Госдуме осудили решение сократить финансирование молодежной политики
- 13:32 22.10.2020
- Сборная России опустилась на 34-е место в обновленном рейтинге ФИФА
- 13:20 22.10.2020
- Глава Минздрава РФ уходит на самоизоляцию
- 13:07 22.10.2020
- За 6 месяцев 2020 года Сбер сэкономил 263 миллиона листов бумаги
- 13:05 22.10.2020
- США одобрили поставку очередной партии вооружения на Тайвань
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать