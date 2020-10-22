Эксперт РАН: Наличие МЭШ облегчило переход школ к интернет-обучению

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Ранний переход к использованию интернет-технологий в Москве позволил столичным школьникам и педагогам легче переключиться на онлайн-обучение в ходе пандемии. По словам главного научного сотрудника Института кибернетики и образовательной информатики им. А. И. Берга ФИЦ ИУ Российской академии наук Александра Уварова, это позволило создать московским школьникам и педагогам преимущество перед теми, кто преподает и учится в регионах. «Введенная пять лет назад в действие цифровая среда «Московская электронная школа» (МЭШ) показала себя как практически работающий инструмент», - считает эксперт.

Согласно его мнению, к началу пандемии и введенных в связи с ней ограничений, большинство учителей и школьников в мегаполисе уже были приучены к работе в общегородской цифровой образовательной среде. Имеющийся опыт, а также сконцентрированные в МЭШ учебные материалы и разработки облегчили переход к интернет-обучению.

«Внедрение МЭШ не потребовало кардинальных изменений в работе школы: оно шло по пути замещения и/или улучшения традиционных инструментов учебной работы, - говорит Уваров. - Это позволило достаточно быстро и сравнительно безболезненно подключить к системе МЭШ практически все школы города. Проект МЭШ побудил всех учителей так или иначе приступить к использованию цифровых технологий в своей повседневной работе. Наличие действующей МЭШ облегчило шоковый переход школ к интернет-обучению в условиях карантина. Однако то, что было хорошо вчера, уже недостаточно завтра».