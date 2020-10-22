Полный отказ от ископаемых топлив потребует порядка $50 трлн в ближайшие 10 лет
16:00 22.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Теоретический вариант полного отказа человечества от ископаемых топлив потребует порядка $50 трлн инвестиций за 10 лет, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая в рамках XIII Евразийского экономического форума.
"Достижение цели по нулевым чистым выбросам, по оценке МЭА, в ближайшие 10 лет потребует не менее $28 трлн инвестиций, а теоретический вариант полного отказа человечества от ископаемых топлив потребует порядка $50 трлн инвестиций за этот же период, что втрое превышает годовой ВВП ЕС", - сказал он.
По его словам, при отказе от использования традиционных ископаемых топлив не нужно забывать о возможном дефиците металлов, необходимых для производства оборудования и, например, аккумуляторов для хранения энергии, произведенной на солнечных и ветровых станциях.
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