Полный отказ от ископаемых топлив потребует порядка $50 трлн в ближайшие 10 лет

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теоретический вариант полного отказа человечества от ископаемых топлив потребует порядка $50 трлн инвестиций за 10 лет, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая в рамках XIII Евразийского экономического форума.

"Достижение цели по нулевым чистым выбросам, по оценке МЭА, в ближайшие 10 лет потребует не менее $28 трлн инвестиций, а теоретический вариант полного отказа человечества от ископаемых топлив потребует порядка $50 трлн инвестиций за этот же период, что втрое превышает годовой ВВП ЕС", - сказал он.

По его словам, при отказе от использования традиционных ископаемых топлив не нужно забывать о возможном дефиците металлов, необходимых для производства оборудования и, например, аккумуляторов для хранения энергии, произведенной на солнечных и ветровых станциях.