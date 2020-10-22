0
0
97
НОВОСТИ

Баку поддерживает привлечение Турции к карабахскому урегулированию

16:32 22.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Алиев: Баку поддерживает привлечение Турции к карабахскому урегулированию. Президент Азербайджана напомнил, что Турция — единственная страна, имеющая границы с тремя государствами Кавказа.

Ильхам Алиев дал интервью японской газете Nikkei.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населённых пунктов непризнанной республики.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 22.10.2020
Россия за 9 месяцев увеличила экспорт мяса почти на 80%
0
42
17:00 22.10.2020
Топ-10 самых матерящихся городов РФ возглавил город Дно
0
59
16:12 22.10.2020
В Москве предотвращен теракт - ФСБ
0
171
16:04 22.10.2020
Почти 60 гостей трех ТРЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток
0
130
16:00 22.10.2020
Полный отказ от ископаемых топлив потребует порядка $50 трлн в ближайшие 10 лет
0
167
15:55 22.10.2020
Эксперт РАН: Наличие МЭШ облегчило переход школ к интернет-обучению
0
129
15:32 22.10.2020
На Спасскую башню поднят первый новый колокол
0
165
15:12 22.10.2020
Дистанционное образование в РФ должно стать постоянной частью учебного процесса - Голикова
0
173
15:00 22.10.2020
Средняя ставка по ипотеке в РФ находится на уровне 7,5% - Хуснуллин
0
168
14:35 22.10.2020
Почти 60 тысяч часов онлайн-занятий провели инструкторы «Московского долголетия»
0
194

Возврат к списку