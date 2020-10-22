16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Алиев: Баку поддерживает привлечение Турции к карабахскому урегулированию. Президент Азербайджана напомнил, что Турция — единственная страна, имеющая границы с тремя государствами Кавказа.

Ильхам Алиев дал интервью японской газете Nikkei.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населённых пунктов непризнанной республики. Говорит Москва