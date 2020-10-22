Баку поддерживает привлечение Турции к карабахскому урегулированию
16:32 22.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Алиев: Баку поддерживает привлечение Турции к карабахскому урегулированию. Президент Азербайджана напомнил, что Турция — единственная страна, имеющая границы с тремя государствами Кавказа.
Ильхам Алиев дал интервью японской газете Nikkei.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населённых пунктов непризнанной республики. Говорит Москва
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