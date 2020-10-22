Россия за 9 месяцев увеличила экспорт мяса почти на 80%

17:12 Источник: Интерфакс

Россия за 9 месяцев этого года экспортировала мяса и субпродуктов на $610 млн, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева.

В пятерку основных покупателей российского мяса входит Китай, который в 2020 году импортировал продукции на $235 млн, что в 3,9 раза больше показателя 2019 года. На втором месте Вьетнам, нарастивший закупки в 3,8 раза, до $92 млн. Третье место занимает Украина, которая приобрела российского мяса на $80 млн (на 14%). Экспорт в Гонконг вырос в 2,1 раза, до $47 млн, в Казахстан - на 48%, до $35 млн.

"Мы уверены, что отечественная мясная отрасль обладает значительным потенциалом для наращивания поставок за рубеж. Для его реализации Минсельхоз России применяет комплекс мер, направленных на повышение конкурентоспособности российской продукции АПК на рынках зарубежных стран", - отметил Патрушев.

Согласно сообщению, основная доля в общем объеме мясного экспорта приходится на поставки мяса птицы, которые увеличились до $317 млн (на 71%). Рост в первую очередь обусловлен динамикой поставок в Китай. За январь-сентябрь 2020 года экспорт мяса птицы в КНР увеличился до 113 тыс. тонн, в денежном выражении - в 3,5 раза, до $208 млн.

Экспорт свинины и субпродуктов показал более чем двукратный рост, достигнув 131 тыс. тонн в физическом выражении и $219 млн - в стоимостном. Позитивная динамика наблюдается по всем основным направлениям поставок. Благодаря открытию рынка Вьетнама в ноябре 2019 года российским компаниям удалось поставить в эту страну свинины на $86 млн.